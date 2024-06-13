تركتهما وحدهما بالمنزل.. سيدة تعثر على طفليها أحدهما جثة والآخر فاقدًا للوعي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثرت ربة منزل في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على طفلتها جثة هامدة، وابنها مصابًا بحالة إعياء شديد داخل شقتهما، بينما تبذل الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من العميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، عن وصول سيدة إلى مستشفى السنبلاوين العام بصحبة طفليها، أحدهما جثة هامدة والآخر في حالة إعياء شديد، والسبب غير معلوم.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي إلى المستشفى. وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "فرح حمادة عبد المنعم"، ٦ أعوام، وتظهر عليها آثار كدمات وخدوش على الظهر والكتف الأيمن ومنطقة الحوض. كما كان شقيقها الأصغر "وحيد"، عامين، فاقدًا للوعي وعلاماته الحيوية غير مستقرة.

أقرت الأم في التحقيقات أنها كانت خارج المنزل وعند عودتها عثرت على طفليها في هذه الحالة، وقامت بنقلهما على الفور إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت ضباط إدارة البحث الجنائي للوصول إلى حقيقة الواقعة وضبط المتورطين.