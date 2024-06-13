بكري: التشكيل الوزاري الجديد اكتمل ومدبولي أجرى لقاءات سرية مع بعض المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد المتوقع صدوره بعد عيد الأضحى المبارك.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، ذكر بكري أن الحكومة أكدت على أن التشكيل الوزاري الجديد قد اكتمل وأن رئيس الوزراء أجرى لقاءات سرية مع بعض المرشحين، مع التكتم الشديد حول الأسماء الجديدة.

أشار مقدم "حقائق وأسرار"، إلى أنه بعد الإعلان عن التعديل الوزاري ستكون هناك حركة تغيير واسعة للمحافظين، متوقعًا مفاجآت في التشكيل الوزاري تشمل استمرار بعض الوجوه واختفاء أخرى، إضافة إلى تغييرات في المجموعة الاقتصادية ودور كبير متوقع للمرأة في الحكومة الجديدة.

وأعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن أمله في أن تعمل الحكومة المقبلة على تحقيق تطلعات الشعب المصري وتوفير الأمن والاستقرار، والذي أكد عليه الرئيس السيسي مرارًا، مشددًا على أهمية العمل المتواصل والتواصل الدائم مع المواطنين لتجاوز التحديات المستقبلية.