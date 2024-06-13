شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة والأزهرية بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أمانة محافظة القليوبية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة والأزهرية في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم النهائية، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إيمانه بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، معبرا عن آماله في أن يسهم من خلال هذه المبادرة في مساعدة طلاب شبرا الخيمة على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يُقام معرض للملابس في قرية سنجلف وقرية العطار بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية، يهدف المعرض إلى توفير احتياجات الأسر الاكثر احتياجا من الملابس، ومساندتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.



يأتي هذا المعرض ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر اللاكثر احتياجا في مختلف أنحاء مصر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.



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