مجلس الأمن الدولي طالب بإنهاء حصار الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان

طالب مجلس الأمن الدولي، بإنهاء "حصار الفاشر من جانب قوات الدعم السريع في السودان، ووضع حد للمعارك حول هذه المدينة الكبيرة في إقليم دارفور وحيث يحتجز مئات آلاف المدنيين".
والقرار الذي أعدته بريطانيا وحظي بتأييد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت، "يطالب بأن تنهي قوات الدعم السريع حصار الفاشر ويدعو الى الوقف الفوري للمعارك ونزع فتيل التصعيد داخل الفاشر وحولها".
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