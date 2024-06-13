بوتين: روسيا مهتمة باستقطاب المتخصصين والعلماء ذوي الكفاءة العالية من جميع أنحاء العالم

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا مهتمة باستقطاب المتخصصين والعلماء ذوي الكفاءة العالية من جميع أنحاء العالم".
واشار خلال لقائه مع الحاصلين على المنح الخاصة (ميغاغرانت) وكبار العلماء، الى ان "نحن مهتمون باستقطاب المتخصصين الذين يمكنهم أن يأتوا إلينا من جميع أنحاء العالم دون أي مشاكل"، موضحا أننا "نتحدث عن استقطاب متخصصين من المستوى الرفيع والعالي"، مضيفا "بالتأكيد سنقوم بذلك".
كما دعا بوتين "المناطق إلى خلق ظروف معيشية جيدة للمتخصصين والعلماء الأجانب المؤهلين"، مشيرا الى انني "أعتقد أن المشكلة لا تحتاج إلى حل على المستوى الفيدرالي فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضا، فنحن بحاجة إلى خلق ظروف معيشية جيدة لأولئك الأشخاص الذين يأتون ويريدون العمل".
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