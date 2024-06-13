بايدن: اتفاق مجموعة السبع دعما لأوكرانيا يظهر لبوتين أننا لا نتراجع

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن، الى أن "اتفاق مجموعة السبع دعما لأوكرانيا يظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أننا لا نتراجع"، موضحا أن "هدف الاتفاقية التي وقعتها مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع أي هجوم".
ولفت الى اننا "نذكر بوتين بأننا لن نتراجع وسنقف مع أوكرانيا حتى تنتصر في حربها ضد روسيا". واضاف، "بحثت مع قادة دول السبع المخاوف إزاء قيام الصين بتزويد روسيا بمواد لآلتها الحربية".
في سياق منفصل، رأى بايدن أن "حماس لا تزال العائق الأكبر امام تنفيذ خطة وقف النار في غزة".
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