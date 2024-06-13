أبي رميا التقى سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان والشعبة النيابية اللبنانية الفرنكوفونية

شدّد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، خلال لقائه سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان والشعبة النيابية اللبنانية الفرنكوفونية، بمبادرة من سفير منظمة الدول الفرنكوفونية، على ان يترجم التعاون من خلال برامج واضحة وعملية تصب خاصة في مصلحة الشباب اللبناني.
واعلن ابي رميا انه سيكون هناك لقاءات دورية مع مجموعة السفراء، لتحديد هذه البرامج ومواكبة الشباب والشابات لتمكينهم في قطاعاتهم من اجل ترسيخهم في لبنان
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