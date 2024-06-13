"الجديد": لقاء "اللقاء الديمقراطي" مع "الكتائب" لم يكن جيدًا لكنه أقل تعنّتًا من لقائها مع "القوات"

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" تستأنف جولتها بعد عيد الأضحى، على أن تكون المحطّة الأولى بلقاءين الأوّل مع رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، والثّاني مع رئيس حكومة تصريف العمال ​نجيب ميقاتي​".

وأشارت إلى أنّ "لقاء الكتلة مع حزب "الكتائب اللّبنانيّة" لم يكن جيّدًا، إلّا أنّه كان أقل تشدّدًا وتعنّتًا من لقائها مع حزب "القوات اللّبنانيّة"، فالفريقان المسيحيّان يتعمّدان المزايدة في الملف الرّئاسي".