كتلة "تجدد" تمنت لعبد المسيح النجاح في مسيرته السياسية: مستمرون في نهجنا

تمنّت كتلة "تجدد" النّيابيّة، في بيان، للنّائب ​أديب عبد المسيح​ "كلّ التّوفيق والنّجاح في مسيرته السّياسيّة"، مؤكّدةً "الاستمرار في النّهج الّذي اتّبعته والتزمت به أمام اللّبنانيّين في بيانها التّأسيسي، ملتزمةً من خلال تركيبتها المتنوّعة، بالثّوابت السّياديّة والإصلاحيّة وقضايا الناس، باستقلاليّة وانسجام".

وكان قد أعلن عبد المسيح، خلال مؤتمر صحافي اليوم، انسحابه من كتلة "تجدّد"، كاشفًا عن "تأسيس مكتب سياسي يضمّ شخصيّات كورانيّة، على أن يتوسّع بمناطق أخرى، وستكون له قرارات على صعيد لبنان والكورة".