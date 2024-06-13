"حزب الله": استهدفنا انتشاريَن لجنود العدو في حرشَي نطوعا وعداثر بالأسلحة الصاروخية

أشار "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:41 من مساء اليوم الخميس 2024-6-13، انتشارًا لجنود العدو الصّهيوني في حرش نطوعا بالأسلحة الصاروخيّة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".

وأعلن في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 8:41 من مساء اليوم أيضًا، انتشارًا لجنود العدو الصّهيوني في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخيّة، وأصابوه إصابة مباشرة".