قنصلية روسيا تحتفل بعيدها الوطني في مقرها بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: الخليج 365

احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، مع أبناء جاليتها المقيمين بالمحافظة باليوم الوطني الروسي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالعاصمة موسكو و سفارات وقنصليات روسيا بدول العالم.

ترأس الاحتفال قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

كما حضر من الجانب المصري اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد القيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال لمشاركة أبناء الجالية الروسية احتفالهم.

وأكد قنصل عام روسيا بالإسكندرية، "كارين فاسيليان" خلال كلمته بالحفل قوة العلاقات بين البلدين والتي تعتمد على أساس التفاهم المتبادل، لافتا إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورت العلاقات بين البلدين وعزز ذلك التطور التعاون بين البلدين وترجم إلى إبرام عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

وعبر القنصل الروسي عن سعادة بلاده بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، موضحا أن موسكو وبصفتها رئيس هذه المجموعة في هذا العام تقدم المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها الواسعة في الأنشطة المشتركة.

وقال انضمت مصر مؤخرا إلى البريكس، وروسيا بصفتها رئيسا لهذه المنظمة للعام الحالي على استعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه على الرغم من وجود ضغوط اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية غير مسبوقة على روسيا من البعض، لا تزال روسيا تواصل تعزيز وتعميق تعاونها مع الدول الصديقة لافتا إلى وجود علاقات استراتيجية مع مصر الصديقة الحبيبة.

وتابع القنصل الروسي أود أن أعرب عن صادق الشكر لأصدقائنا المصريين الذين قدموا لنا مساعدة كبيرة في إجلاء مواطنينا من قطاع غزة، وهو أمر كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وأشكركم جزيل الشكر على ذلك؛ لكن ولسوء الحظ، كما نعلم جميعا، لا يزال الآلاف والآلاف من الناس يموتون بشكل مأساوي في غزة.

وتحدث القنصل عن تطور العلاقات الثانئية بين القاهرة وموسكو، والتى أثمرت عن إطلاق الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين عملية بناء المفاعل النووي لمحطة الضبعة النووية قائلا: لابد لي من أن أذكر أهم فخر لنا والتي نحن مسؤولون عنها في منطقتي القنصلية، فهي أكبر محطة نووية وأكبر موقع بناء نووي في القارة الأفريقية وأول محطة نووية على الإطلاق في القارة الأفريقية وكما تعلمون جميعًا تظل مصر شريكنا الرئيسي، وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر كانت دائمًا وستظل صديقًا مقربًا لنا ترتبط بمقاربات مشتركة للعديد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه قدم محافظ الإسكندرية التهنئة لأبناء الجالية الروسية بعيدهم الوطني مشيرا إلى الروابط الوثيقة والتعاون المثمر بين البلدين.

وأكد المحافظ أن روابط الصداقة الوثيقة القائمة بين مصر وروسيا ستستمر في تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم مصالح الشعبين.

يشار إلى أن روسيا تحتفل رسميا بعيدها الوطني في الثاني عشر من شهر يونيو وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.