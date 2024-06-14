أكسيوس: بلينكن ضغط على نتنياهو بشأن أموال السلطة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المسؤولين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تحول عائدات الضرائب.

وتابع المسؤولين، أن بلينكن أبلغ نتنياهو بأن قضية عائدات الضرائب مهمة بالنسبة لواشنطن ويجب حلها.

كان مسؤول أمريكي، إننا نشعر بالقلق من التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان ونواصل التحذير منه.

وأضاف المسؤول، "نحث إسرائيل على تجنب توسع الصراع مع لبنان"، موضحا أن الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان تهدد بتوسع الصراع في المنطقة.

وتابع المسؤول، أن القوات الأمريكية في المنطقة تعمل للحيلولة دون توسع الصراع في غزة.