القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 سفن في البحرَين العربي والأحمر

أعلنت القوّات المسلّحة ​اليمن​يّة، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في ​قطاع غزة​، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذت القوّات البحريّة والقوّة الصّاروخيّة وسلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة ثلاث عمليّات عسكريّة خلال الـ24 ساعة الماضية، على النّحو التالي:

- الأولى نفّذتها القوّة الصّاروخيّة في البحر العربي، استهدفت سفينة (Verbena) وقد أُصيبت إصابة مباشرة، ما أدّى إلى اشتعال الحريق فيها.

- الثّانية استهدفت سفينة (Seaguardian) في ​البحر الأحمر​، وقد أُصيبت إصابة مباشرة.

- الثّالثة استهدفت سفينة (Athina) في البحر الأحمر، وقد أُصيبت إصابة مباشرة".

وقد نُفّذت العمليّتان بعدد من الصّواريخ البحريّة الباليستيّة والطّائرات المسيّرة، وحقّقت أهدافها بنجاح".

وأكّدت القوّات المسلّحة اليمنيّة "أنّها ماضية في تنفيذ توجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في توسيع العمليّات وتطوير القدرات العسكريّة، إسنادًا ونصرةً للشّعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودفاعًا عن اليمن العزيز، ولن تتوقّف عمليّات الإسناد إلّا بتوقّف العدوان ورفع الحصار عن الشّعب الفلسطيني في قطاع غزة".