شهيد وعدد من الجرحى نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بين جناتا ودير قانون النهر

سقط شهيد وعدد من الجرحى، نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا ما بين جناتا ودير قانون النّهر، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم الى مستشفيات صور.

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