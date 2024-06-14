عطالله: على وزير العدل أن يتحرك سريعا في ملف القاضية عون والتحرك بوجه هذا التعدي

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، أن "على وزير العدل هنري خوري أن يتحرك سريعا في ملف القاضية غادة عون والتحرك بوجه هذا التعدي".

واشار في حديث للـlbci، الى ان "منذ اليوم الاول قلنا إننا مقتنعون بالحوار ولكن كان لدينا اسئلة عن هدف هذا الحوار". وأكد أن "لا مشكلة بأن نؤمّن الحوار للتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا أنه "لا يمكن أن ينزل الفريق الاخر على المجلس النيابي من دون مرشح".