اختيار ثانوية راشيا الرسمية ضمن قائمة العشرة الأوائل لجوائز "World's Best School Prizes" للعمل البيئي

تمّ اختيار ثانوية راشيا الرّسميّة في لبنان، ضمن قائمة العشرة الأوائل لجوائز "World’s Best School Prizes 2024"، للعمل البيئي. وتُعتبر الجائزة الّتي أسّستها "T4 Education" بالتّعاون مع "Accenture" و"American Express" ومؤسّسة "Lemann"، من الجوائز التّعليميّة الأكثر شهرة في العالم.

وسيتمّ اختيار الفائزين بجوائز "World's Best School Prizes" الخمس للتّعاون المجتمعي، العمل البيئي، الابتكار، التغلّب على الصّعاب، ودعم الحياة الصحيّة، من قبل أكاديميّة تحكيم خبراء، بناءً على معايير صارمة. بالإضافة إلى ذلك، ستشارك جميع المدارس الخمسين المدرجة في القائمة القصيرة للجوائز الخمس في تصويت عام بدأ اليوم.

وستحصل المدرسة الّتي تحصل على أكبر عدد من الأصوات العامّة، على جائزة اختيار المجتمع وعضويّة في برنامج "Best School to Work" التّابع لـ"T4 Education"، لدعم رفاهيّة المعلّمين وحلّ أزمة توظيف واسبقاء المعلمين.