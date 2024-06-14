أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "فصيلة التّفتيشات في قوى الأمن الداخلي أحبطت محاولتَين لتهريب الممنوعات عبر ​مطار بيروت الدولي​، حيث ضبطت في العمليّة الأولى 6 كيلوغرامات من مادّة الحشيشة كانت امرأة مصريّة تحاول تهريبها إلى دبي، وفي العمليّة الثّانية ضبطت نحو 200 رزمة من الدخّان مع مواطن كان يحاول تهريبها إلى أستراليا".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن المطار ضبط 6 كلغ حشيشة مع مصرية حاولت تهريبها لدبي و200 رزمة دخان مع مواطن حاول تهريبها لأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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