الحاج: ما دام القضاء مسيسًا سنبقى بالوضع غير المستقر على مستوى المحاسبة وتحديد المسؤوليات

اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، الى ان "القضاء ليس بخير، وما دام القضاء مسيّسًا سنبقى في الوضع غير المستقر على مستوى المحاسبة وتحديد المسؤوليات".

ولفت في حديث للـLBCI، الى اننا "ننريد الجمهورية والدستور، فكي تعمل الجمهورية فنحن بحاجة إلى دستور يحدد القواعد بعيدا عن البدع"، معتبرا أن "الدستور واضح بوجوب الالتزام بجلسة مفتوحة بدورات متتالية من دون تسكير المحضر عند نهاية اليوم".

ورأى الحاج أن "المشكلة تتمثل بتمسك الفريق الآخر بمرشحه، وتجربتنا مريرة مع كل الحوارات السابقة"، لافتا الى ان "الحل بفتح المجلس النيابي بحسب الدستور وحضور كل الجلسات من دون تعطيل النصاب".