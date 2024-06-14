330 ألف طن نفايات متراكمة بمناطق سكنية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، تراكم أكثر من 330 ألف طن من النفايات في مناطق مأهولة بالسكان في جميع أنحاء قطاع غزة، محذرة من مخاطر بيئية وصحية كارثية.

وقالت «الأونروا» على منصة «إكس» إن هناك أكثر من 330 ألف طن من النفايات متراكمة في مناطق مأهولة بالسكان بجميع أنحاء قطاع غزة، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية.

وأوضحت أن «الأطفال يبحثون في القمامة يومياً».

وشددت المنظمة على أن «وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق ووقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية» في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت نحو 122 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي سياق آخر، أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعتبر ضرورية لإطعام سكان القطاع الذين يعانون من الجوع، دمرت بسبب الصراع.

وكشفت البيانات زيادة تدمير المزارع والمحاصيل الحقلية والخضراوات في غزة حيث ينتشر الجوع بعد 8 أشهر من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون لمستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة.

وباستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية بين مايو من عام 2017 و2024، وجد مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية «يونوسات» ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أن 57 بالمئة من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي تقلصت مساحتها وجودتها بشكل كبير.

وقال المركز أمس: «تدهورت جودة المحاصيل وكثافتها في أرجاء قطاع غزة بشكل ملحوظ في مايو 2024 مقارنة بمتوسط ​​المواسم السبعة السابقة».

وتابع: «يرجع هذا التدهور إلى الأنشطة المرتبطة بالصراع والتي تشمل أعمال الهدم وسير المركبات الثقيلة والقصف».

وأضاف أن هذا الانخفاض يمثل زيادة 30 بالمئة في الأراضي الزراعية المتضررة منذ أن نشر تحليله السابق في أبريل.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الأول، إن هناك أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجاً من سوء التغذية الحاد.

وذكر مركز «يونوسات» أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل والبساتين، تعرضت الصوبات الزراعية في شتى أنحاء قطاع غزة لأضرار كبيرة.

ووفقاً لبيانات «يونوسات»، يمتلك قطاع غزة ما يقدر بنحو 151 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الزراعية، أي ما يشكل نحو 41 بالمئة من أراضي القطاع.