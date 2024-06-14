بايدن: لا أتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قريبا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في المستقبل القريب، وذلك بعد عدم قبول إسرائيل وحماس للاقتراح الذي طرحه وحظي بدعم عالمي كامل.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن بايدن قوله: إن الزعماء الدوليين ناقشوا وقف إطلاق النار في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، لكن عندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيجري التوصل إلى اتفاق هدنة قريبا، أجاب بايدن ببساطة: "لا"، مضيفا "لم أفقد الأمل".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد رد في وقت سابق من اليوم على التأكيدات بأن إسرائيل ليست ملتزمة بشكل كامل بخطة وقف إطلاق النار، وقال: "لقد قدمت إسرائيل هذا الاقتراح".

وتابع أن إسرائيل لم تعارض ذلك ولم تتراجع عنه، وقد استجابت حماس للخطة من خلال تقديم تعديلات، وقال سوليفان: إن الهدف هو "معرفة كيفية العمل على سد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق".

وتقول حماس إن التغييرات المطلوبة تهدف إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ويتضمن اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن هذه البنود، لكن حماس أعربت عن قلقها بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ الشروط.