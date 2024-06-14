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محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال لـ "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه يتم التحضير لإجراء زيارة قريبا لدولة روسيا لوضع تمثال للفنان السكندري سيد درويش في أحد الميادين العامة الروسية.

وأضاف الشريف أن ذلك يأتي على غرار إزاحة الستار عن تمثال الكاتب الروسي ميخائيل شولوخوف، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، في احتفالية كان نظمها المركز الروسي للعلوم والثقافة أمام ستاد الإسكندرية.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفال العيد الوطني لروسيا الاتحادية والذي نظمته القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بحضور قنصل عام روسيا كارين فاسيليان، وأرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات بالمحافظة.

وهنأ محافظ الإسكندرية القنصل الروسي بالإسكندرية والجالية بالعيد الوطني لروسيا، مؤكدا عمق العلاقات بين القنصلية وكافة أطياف الشعب بمدينة الإسكندرية، حيث يجتمع في العيد الوطني اليوم الكثير من أبناء الثغر للأحتفال مع روسيا بالعيد الوطني.

وأكد أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية قوية وأن العلاقات الدبلوماسية بين الإسكندرية وروسيا ممتدة منذ أكثر من 200 عام، مشيرا إلى أن التعاون المشترك في الكثير من المجالات وليس في اتفاقية البريكس وذلك في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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