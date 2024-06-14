شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ سيظل يكتب بحروف من نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الله لاشين، عضو مجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ سيظل يكتب بحروف من نور، وستظل تاريخ محفور فى ذاكرة كل مصري، لافتا إلى انه قد مر 11 عامًا على أهم ثورة في تاريخ الوطن، ثورة قرر خلالها المصريون مصيرهم بعدما رفضوا حكم جماعة إرهابية تسير على نهج من العنف والتدمير، من أجل تحقيق أغراض ومصالح وأجندات دنيئة، هدفها الأول هو النيل من الوطن والمصريين.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ثورة 30 يونيو ثورة فكرية خاضها المصريون من أجل الحفاظ على هويتهم وليس من أجل أية أغراض آخري، فقد خرج المصريون بالملايين من أجل الحفاظ على هوية شعب عاش طيلة حياته في تأخي ورحمة ومودة دون تمييز، وكانت الطامة الكبرى بعد تولى هذه الجماعة الإرهابية الحكم لتسعى إلى تغيير هذه الخصال المصرية، وتنشر التفرقة والتمييز بين فئات الشعب.

ونوه بأن ثورة 30 يونيو كانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات والقطاعات، وذلك بفضل سياسة ورؤية حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه وانتشرت المشروعات التنموية في كافة المحافظات بلا استثناء في الصعيد وسيناء والوجه البحري والمحافظات الحدودية.