ماكرون أعلن إطارًا ثلاثيًا مع أميركا وإسرائيل لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أنّ ​فرنسا​ والولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي"، على خارطة طريق فرنسيّة هدفها احتواء التوتّرات على الحدود بين ​لبنان​ وإسرائيل.

وأوضح، في تصريح صحافي في ختام اليوم الأوّل من قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، "أنّنا أعربنا جميعًا عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، وخصوصًا مع الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرًا إلى "أنّنا اعتمدنا مبدأ ثلاثيّة (تجمع) إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا، للتقدّم نحو خارطة الطّريق الّتي اقترحناها. وسنقوم بالأمر نفسه مع السّلطات اللّبنانيّة".

وتهدف هذه الآليّة إلى تنسيق المبادرات التي تقوم بها باريس وواشنطن.