زيلينسكي: الرئيس الصيني تعهد لي أنه لن يبيع أسلحة لروسيا

أشار الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن، على هامش قمّة مجموعة السبع في إيطاليا، إلى "أنّني أجريت محادثةً هاتفيّةً مع الرّئيس الصّيني شي جينبينغ، وقد تعهّد لي أنّه لن يبيع أسلحةً لروسيا. سنرى".
وفي وقت سابق الخميس، وقّع بايدن وزيلينسكي اتفاقًا أمنيًّا بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا، مع توجيه الرّئيس الأميركي تحذيرًا إلى الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين من أنّ حلفاء أوكرانيا "لا يتراجعون". وأوضح أنّ "هدف الاتفاقيّة هو تعزيز قدرات أوكرانيا على الدّفاع عن نفسها وردع أيّ هجوم".
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