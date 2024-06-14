القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخين في خليج عدن وأصابا ناقلة بضائع أوكرانية وبحّارًا

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "الحوثيّين المدعومين من إيران أطلقوا الخميس صاروخَي "كروز" مضادَّين للسّفن في ​خليج عدن​، وأصابا سفينة "أم/في فيربينا- M/V Verbena"، وهي ناقلة بضائع ضخمة مملوكة ل​أوكرانيا​، وترفع علم بالاو وتديرها ​بولندا​".

وأوضحت أنّ "السّفينة رست مؤخّرًا في ​ماليزيا​، وكانت في طريقها إلى إيطاليا حاملةً مواد بناء خشبيّة، وقد أبلغت السّفينة عن وقوع أضرار وحرائق على متنها، حيث يواصل الطّاقم مكافحة الحريق"، مشيرةً إلى أنّ "بحّارًا مدنيًّا أُصيب بجروح خطيرة خلال هذا الهجوم". ولفتت إلى أنّ "طائرةً من طراز "سي جي 58" تابعة للمدمّرة "يو أس أي فيلبين سي- USS Philippine Sea قامت بإجلاء طبّي للبحّار المصاب، إلى سفينة قوّة شريكة قريبة من الموقع، لتلقّي الرّعاية الطبيّة".

وأكّدت القيادة المركزيّة أنّ "هذا السّلوك المتهوّر المستمر من قبل الحوثيّين المدعومين من إيران، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر"، مركّزةً على أنّ "الحوثيّين يدّعون أنّهم يتصرّفون نيابةً عن الفلسطينيّين في ​غزة​، ومع ذلك فهُم يستهدفون ويهدّدون حياة مواطني الدّول الثّالثة الّذين لا علاقة لهم بالنّزاع في غزة".

وشدّدت على أنّ "التّهديد المستمر الّذي يسبّبه الحوثيّون لإمكانيّة العبور الآمن في المنطقة، يجعل من الصّعب تقديم المساعدة الحيويّة لشعب ​اليمن​ وكذلك لقطاع غزة"، مبيّنةً أنّ "القيادة المركزيّة الأميركيّة ستواصل العمل مع الشّركاء، لمحاسبة الحوثيّين وتقويض قدراتهم العسكريّة".