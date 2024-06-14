تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانات الاستثمار في الطاقات المتجددة

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة الثابت، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، مذكرة تفاهم لتعزيز إمكانات الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتأمين الامدادات الطاقية والاستراتيجية بـ 472,6 مليون يورو موزعة إلى 334.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس "ألماد"، و125 مليون يورو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني لاقتناء الكوابل البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية.



وقالت وزيرة الصناعة التونسية عقب توقيع الاتفاقية التي تمت اليوم الخميس على هامش منتدى تونس للاستثمار إنه من المنتظر أن يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" الذي تبلغ كلفته الاستثمارية 800 مليون يورو (ما يعادل 2544.24 مليون دينار) حيز التشغيل عام 2027، كما سيتم إنشاء كابل بحري بطول 200 كيلومتر كجزء من شبكة الكهرباء الأورومتوسطية التي تربط أوروبا بشمال إفريقيا، منوها بأن مشروع " ألماد " سيسهم في تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة، وفي النفاذ الى أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا وأوروبا.

بدوره، أبرز رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، إمكانات تونس الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، وأوضح أن مشروع "ألماد" سيمكن من تحقيق استقرار على مستوى شبكة الكهرباء على جانبي البحر الأبيض المتوسط وإمكانية تصدير الكهرباء.