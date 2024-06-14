مقتل سيدة وإصابة 14 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة جناتا في قضاء صور بجنوب لبنان وأسفرت عن مقتل سيدة وإصابة 14 شخصا في استهدفت .

وشهدت أجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من الخميس استهداف عدة مواقع إسرائيلية.

والخميس، أطلق حزب الله اللبناني أكثر من 150 صاروخًا و30 طائرة بدون طيار على مواقع عسكرية في الجليل والجولان.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فقد لحقت أضرار جسيمة ببعض المباني، كما توقفت الدراسة في عدة مستوطنات وأصيب آخرين.