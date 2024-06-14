بريطانيا تؤكد: لا أمن بدون حرية الإعلام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت المملكة المتحدة إن حرية الإعلام تظل عنصرًا حيويًا في الأمن المشترك، ودعت روسيا وبيلاروسيا إلى الوفاء بالتزاماتهما في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي بيان المملكة المتحدة تحدث السفير نيل هولاند عن المساهمة الحيوية لحرية الإعلام أمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقال لا يمكن أن يكون هناك أمن بدون حرية الإعلام.

واضاف السفير هولاند: منذ عام 1975، قبلت جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حق الأفراد في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دون أي تدخل. وستظل المملكة المتحدة داعماً قوياً لولاية الممثل المعني بحرية الإعلام.

جهد متواصل

وقال يتطلب تأمين حرية الإعلام استثماراً وجهداً متواصلين في جميع الدول المشاركة. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على عملكم مع المملكة المتحدة بشأن نهجنا تجاه السلامة على الإنترنت وسلامة الصحفيين.

وقال البيان: يواجه الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والترهيب والمضايقة في أجزاء كثيرة من منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ووفقًا لمرصد اليونسكو للصحفيين القتلى، قُتل أربعة عشر صحفيًا أثناء عملهم منذ الغزو الروسي غير القانوني واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

كما تواصل روسيا اضطهاد الأصوات المعارضة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها المؤقتة، كما تفعل في شبه جزيرة القرم منذ عام 2014.

اسكات الاعلام الحر

وقال بيان السفير البريطاني: ومنذ عام 2012، تم إسكات وسائل الإعلام الحرة داخل روسيا. وأظهر تقرير آلية موسكو الصادر في سبتمبر/أيلول 2022 وجود علاقة واضحة بين القمع الداخلي الذي تمارسه روسيا وعدوانها الخارجي. من المؤسف.

وأضاف أن حملة القمع المحلية المتواصلة التي تشنها روسيا على حرية الإعلام مستمرة اليوم، بما في ذلك من خلال السجن المستمر ومضايقة الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.

بيلاروسيا

وقال البيان البريطاني: وخلص تقرير آلية موسكو العام الماضي إلى أن حرية التعبير في بيلاروسيا قد تم تقويضها بشكل خطير. يمكن للتشريع أن يستهدف أي صوت مستقل، وخاصة منتقدي الحكومة أو الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا. وأي شخص يدير شبكات التواصل الاجتماعي أو قنوات الاتصال لمن يسمون "المتطرفين" المدرجين في القائمة يمكن أن يواجه اتهامات خطيرة، حتى بالإرهاب.

وأكد البيان في الختام، أن مثل هذه الإجراءات لا تتوافق مع التزامات الدول المشاركة بموجب القانون الدولي والتزاماتها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال: لذا فإن المملكة المتحدة تدعو روسيا وبيلاروسيا مرة أخرى إلى الوفاء بمبادئ والتزاماتهما في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتمكين وسائل الإعلام من حرية الإبلاغ عن المسائل ذات الاهتمام العام دون تدخل أو تهديد أو تخويف لا مبرر له.