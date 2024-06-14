هاشم: من لا يريد الحوار والتشاور لا يريد رئيسًا للجمهورية ونحن أحرص على الجيش من غيرنا

رأى عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "ما يحصل في الملف الرّئاسي، هو محاولة دفع الأمور باتجاه إيجاد مخرج، فالجميع اقتنع أنّه لا بدّ أن نلتقي"، مبيّنًا أنّ "وفد "الكتائب اللبنانيّة" استوضح رئيس مجلس النّواب نبيه بري حول الآليّة المطروحة للحوار".
وشدّد، في حديث تلفزيوني، على أنّ "مَن لا يريد الحوار والتّشاور لا يريد رئيسًا للجمهوريّة، ولم تحصل يومًا انتخابات في لبنان من دون "لفّ ودوران"، مشيرًا إلى أنّ "من حقّ المجلس النّيابي الحالي أن يشرّع".
وأكّد هاشم "أنّنا أحرص على الجيش اللبناني من غيرنا، لكن سلّحوا الجيش الّذي ينقصه العتاد وسلاح الجو"، معتبرًا أنّه "لولا المقاومة لما كنّا هنا اليوم". وجدّد مناشدة كلّ المعنيّين "لبذل الجهود لمكافحة الحرائق نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب".
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