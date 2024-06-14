لفت الرّئيس الأميركي جو بايدن، في تصريح صحافي خلال مشاركته في قمّة مجموعة السبع في إيطاليا، إلى "أنّني قدّمت اقتراحًا لوقف إطلاق النّار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، وافق عليه مجلس الأمن الدولي ومجموعة السّبع والإسرائيليّون، والعائق الأكبر حتّى الآن هو حركة "حماس"، الّتي ترفض التّوقيع رغم أنّهم اقترحوا شيئًا مماثلًا".
وكانت قد أكّدت مجموعة السبع، أنّها تدعم الخطّة الأميركيّة لوقف إطلاق النّار في قطاع غزة، داعيةً حركة "حماس" إلى الموافقة عليها.
يُذكر أنّ مجلس الأمن الدولي تبنّى يوم الإثنين الماضي، مشروع قرار أميركيًّا بشأن مقترح وقف إطلاق النّار في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: "حماس" هي العائق الأكبر حتى الآن أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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