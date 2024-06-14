بالخطوات.. كيف يمكن لولي الأمر سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطرق التي يمكن لولي الأمر من خلالها سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2025.

ووفقا للوزارة، فإنه يمكن لولي الأمر بسداد قيمة المصروفات الدراسية لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن سداد المصروفات أيضا من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

وجاءت طرق سداد المصروفات الدراسية كالآتي:

- يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية من خلال مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يمكن الحصول على الرقم القومي للطالب من خلال شهادة الميلاد المميكنة.

- بعد سداد المصروفات المدرسية يتم تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة التابع لها الطالب.

- إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منها" مصارى وآمان وفورى وغيرها من منافذ الدفع الرسمية".

- يتم السداد فى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية وهي كالآتي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- الطلاب يتامى الأب غير القادرين.

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

- مقدمو البحوث الاجتماعية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية مدرجًا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية:

- "أبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين" مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

- أبناء مُصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

- لا يسرى هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

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