مصرع 3 أشقاء سقطوا في بيارة صرف صحي بقرية الحليلة جنوبي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم بعد سقوطهم في بيارة للصرف الصحي أمام منزلهم بقرية الحليلة شرق إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال جثامين الضحايا من البيارة، التي يصل عمقها إلى 30 مترًا أثناء محاولتهم صيانتها وتطهيرها.

والضحايا الثلاثة هم: حمادة جمعة فلنك، رمضان جمعة فلنك، ثابت جمعة فلنك، وجرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويهم باستلام الجثامين والدفن.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.