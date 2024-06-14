اخبار العالم

شاهد على حادث أشقاء البيارة بالأقصر: اثنان منهما حاولوا إنقاذ الثالث فماتوا جميعًا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

قال سيد محمود، أحد شهود العيان على واقعة مصرع 3 أشقاء في بيارة للصرف الصحي بقرية الحليلة بمركز إسنا جنوب الأقصر، إن الأشقاء الثلاثة حاولوا تطهير بيارة الصرف الصحي بسبب انسدادها؛ فنزل الأول وتأخر في قاع البيارة، حينها نزل الثاني ليطمئن على شقيقه إلا أنه لم يخرج أيضًا، فنزل الثالث ليلقي مصير شقيقيه، ويتبين بعد ذلك أن الأشقاء الثلاثة توفوا نتيجة الاختناق وعدم قدرتهم على الخروج نظرًا لعمق البيارة الذي يصل إلى 30 مترًا.

وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال جثامين الضحايا من البيارة، وهم: حمادة جمعة فلنك، رمضان جمعة فلنك، ثابت جمعة فلنك، وجرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويهم باستلام الجثامين والدفن.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا