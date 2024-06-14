شاهد على حادث أشقاء البيارة بالأقصر: اثنان منهما حاولوا إنقاذ الثالث فماتوا جميعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

قال سيد محمود، أحد شهود العيان على واقعة مصرع 3 أشقاء في بيارة للصرف الصحي بقرية الحليلة بمركز إسنا جنوب الأقصر، إن الأشقاء الثلاثة حاولوا تطهير بيارة الصرف الصحي بسبب انسدادها؛ فنزل الأول وتأخر في قاع البيارة، حينها نزل الثاني ليطمئن على شقيقه إلا أنه لم يخرج أيضًا، فنزل الثالث ليلقي مصير شقيقيه، ويتبين بعد ذلك أن الأشقاء الثلاثة توفوا نتيجة الاختناق وعدم قدرتهم على الخروج نظرًا لعمق البيارة الذي يصل إلى 30 مترًا.

وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال جثامين الضحايا من البيارة، وهم: حمادة جمعة فلنك، رمضان جمعة فلنك، ثابت جمعة فلنك، وجرى نقل جثثهم إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح لذويهم باستلام الجثامين والدفن.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.