أستاذ أمراض مشتركة ينصح عدم إطعام الأضحية قبل ذبحها بـ12 ساعة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

قدم الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، المركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، عدة نصائح بشأن نقل الأضحية وتجهيزها للذبح، مؤكدًا على ضرورة إراحة الحيوان حيث يفضل قبل ذبح الحيوان نقله إلى المكان الذى سوف يتم به الذبح قبل ميعاد ذبحه بمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى يتم إراحة الحيوان قبل الذبح.

وأضاف شعبان، خلال مقالة بحثية، أنه يجب أن تكون عملية نقل الحيوان بطريقة مريحة له وغير مرهقة ولا يتعرض فيها الحيوان للإجهاد الشديد أو الإحتكاك والجروح أو الكدمات.

وأشار إلى أن عملية إراحة الحيوان قبل الذبح هامة جدا لعدم إرهاق الحيوان وتقليل مجهود الحيوان وتجنب إرتفاع حرارته للحصول على كمية نزف جيدة عند ذبح الحيوان، بالإضافة لتكون كمية الجلايكوجين بالعضلات كثيرة وكافية لحدوث حدوث عملية التيبس الرمى لها بعد الذبح.

ونصح أنه بعد عملية النقل يجب أن نوقف إطعام الحيوان بالغذاء أو العلف بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، وإمداده فقط بالماء النظيف للشرب فقط، فهذه الطريقة تؤدي إلى غسل الكرش والأمعاء جيدا قبل الذبح وتقليل محتوياتهم من الفضلات، وأيضا يكون هاما لتقليل كمية الميكروبات الموجودة فى محتويات الكرش والأمعاء حيث أن هذة الميكروبات تهاجر بعد ذبح الحيوان وتنتقل إلى عضلات الجسم وباقى الأجزاء وعلى هذا فإن إراحة الحيوان وإمداده بالماء الكثير للشرب والتصويم بوقف الطعام قبل الذبح بمدة 12 ساعة يؤدى إلى الحصول على كمية نزف جيدة فالإدماء غير الجيد يزيد من فرصة وجود وسط وبيئة صالحة للميكروبات، والتقليل من فرص تلوث الذبيحة بالفضلات والتقليل من كمية الميكروبات التى تهاجر من الأحشاء بعد الذبح لعضلات الذبيحة.