حدث ليلًا| إزالة الأشجار.. وزيارة الرئيس المسجد النبوي.. وموعد ذروة الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 22.500 ألف طن زيت خام مستورد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 22.500 ألف طن زيت خام .

تتقاطع مع خطط التنمية.. "البيئة" تعلق على إزالة الأشجار بالشوارع والمحاور المرورية

أكد محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن قطع الأشجار يأتي أحيانًا نتيجة التقاطع بين خطط التنمية وأماكن وجود أشجار بالشوارع والمحاور المرورية، مما يستلزم إزالتها، إلا أن الدولة تقوم بتعويض هذه الأشجار بزراعة أعداد أكبر منها في مناطق مختلفة ووفق مخطط عمراني وتصميم مدروس يراعي استدامة المحافظة على التنوع البيئي والعمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الرئيس السيسي يزور المسجد النبوي

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، المسجد النبوي الشريف، إذ أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيّه رضوان الله عليهما.

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح حركة المحافظين الجديدة

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل حركة المحافظين الجديدة التي من المتوقع صدورها بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في أعقاب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد.

بعثة الحج: الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات وصلت إلى مراحلها النهائية

أعلن أيمن عبدالموجود، مساعد رئيس بعثة الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، يعلن أن الاستعدادات لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات قد وصلت إلى مراحلها النهائية وستتم غدًا عقب صلاة الجمعة.

الأرصاد: الجمعة ذروة الموجة الحارة وانخفاض طفيف مع بداية عيد الأضحى

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد مصر ذروة موجة حارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث ستصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 43 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت.