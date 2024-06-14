البنتاغون: نسعى لتخفيف التوترات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الأمن بالتعاون مع حلفائنا

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي الوضع الأمني الحالي في الشرق الأوسط"، مؤكدة سعيها لـ"تخفيف التوترات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون الوثيق مع حلفائنا".

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