أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانتا باور، في تصريح لها أن "الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية ووقف إطلاق النار ضروري"، مشيرة الى ان نحو 95 بالمئة من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر. وشددت باور على الحاجة لفتح المزيد من المعابر ولنظام أكثر فعالية لتنقل المساعدات.

كانت هذه تفاصيل خبر مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: نحو 95 % من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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