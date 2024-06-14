يوم التروية.. درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة

ياسر رشاد - القاهرة - يوم التروية.. مع بدء يوم التروية اليوم الجمعة الموافق 8 ذو الحجة 1445هـ/ 14 يونيو 2024م، يتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

ولفت المركز في تقريره اليومي بشأن حالة الطقس اليوم عبر موقعه الإلكتروني، إلى وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، بريدة، الرياض والشرقية.

يوم التروية..درجات الحرارة وطقس المشاعر المقدسة اليوم

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 46 والصغرى 33.

درجة الحرارة في منى العظمى 43 والصغرى 31.

درجة الحرارة في عرفات العظمى 44 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المزدلفة العظمى 43 والصغرى 31.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 29.

درجات الحرارة اليوم بعدد من مدن السعودية 14-6-2024

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 41 والصغرى 26.

درجة الحرارة في أبها العظمى 28 والصغرى 17.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 39 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 40 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 35 والصغرى 23.