مساهمو تيسلا يقرون حزمة تعويضات لإيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار

صوّت المساهمون في شركة تيسلا لصالح منح حزمة تعويضات هائلة للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، وفق ما أفاد مسؤول في الشركة، بعد أن كانت محكمة في ولاية ديلاوير قد أبطلت القرار.

وقال سكرتير الشركة براندون إيرهارت خلال الاجتماع السنوي لتيسلا في أوستن بولاية تكساس، إنه بناء على نتائج التصويت الأولية فقد أيّد المستثمرون إعطاء ماسك حزمة التعويضات التي تصل قيمتها إلى 56 مليار دولار.

وتمت الموافقة على الحزمة في الأصل من قبل المستثمرين عام 2018، لكن محكمة في ولاية ديلاوير أبطلتها في كانون الثاني 2024، ما دفع تيسلا إلى إطلاق حملة لإحيائها.