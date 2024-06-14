خارجية أميركا: مستعدون لمواصلة زيادة الضغط على ايران إذا استمرت في عدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية

أكدت وزارة الخارجية الأميركية على "وجوب أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدون تأخير"، محذرة من أنّ واشنطن لن تتوانى عن "الردّ" على أيّ تصعيد من جانب إيران لبرنامجها النووي.

وتابعت :"مستعدون لمواصلة زيادة الضغط على ايران إذا استمرت في عدم تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية".

وفي وقت سابق، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران تواصل زيادة قدرتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقد عدم تعاون طهران.

وابغلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعضاءها إن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو.