أعلنت القيادة الوسطى الاميركية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية في تدمير نظام استشعار للدفاع الجوي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
واكدت في بيان ان قوات القيادة المركزية نجحت من تدمير قارب مسيّر وزورقي دورية تابعين للحوثيين في البحر الأحمر.
وكشفت عن تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، وقد تقرر أن هذه الاسلحة تمثل تهديداَ وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مؤكدة انه "يتم اتخاذ هذه الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا جهاز استشعار للدفاع الجوي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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