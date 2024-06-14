أمير الكويت يأمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين 45 عاملاً جراء الحريق إلى بلادهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف ، اليوم الخميس ، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بتجهيز طائرات لنقل جثامين المتوفين من الجنسية الهندية إلى بلادهم.

وأضاف اليوسف ، في تصريح صحفي اليوم ، :”تمكنا من تحديد هوية 48 جثة.. وهي 45 من الجنسية الهندية وثلاثة من الجنسية الفلبينية.. وجاري العمل على تحديد هوية الجثة الأخيرة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية امس الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق بناية سكنية في المنقف إلى 49 حالة.

واندلع الحريق في البناية فجر أمس في مبنى عمالي بمنطقة المنقف جنوب العاصمة الكويت وتعاملت معه فرق الإطفاء.

ووجه أمير الكويت المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق في بناية سكنية مخصصة للعمالة الوافدة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا .

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