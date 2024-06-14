القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير نظام استشعار للدفاع الجوي للحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تمكن قواتها من تدمير نظام استشعار للدفاع الجوي في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قواته نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في يوم 13 يونيو، من تدمير قارب مسيّر وزورقي دورية تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، كما نجحت من تدمير طائرة بدون طيار تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

تهديد لأمريكا

وأضافت أن هذه الاسلحة تمثل تهديداَ وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، أن الحوثيون المدعومين من إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بأتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار تذكر من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأوضحت أنه في وقت لاحق، تعرضت سفينة أم/ڤي ڤيربينا، وهي ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا وترفع علم بالاو، للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بواسطة صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بأتجاه خليج عدن.

وأشارت القيادة أن الحوثيون يدعون أنهم يقوموا بقصف السفن تضامنًا مع الفلسطينيين، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية.