شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: ذكرى 30 يونيو تأتى وسط إنجازات كبيرة وهامة حققتها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن حلول الذكرى الـ 11 من ثورة 30 يونيو تأتى لتؤكد كيف نجح هذا الشعب المصري الأصيل في إقرار مصيره واختيار وطنه وهويته، بعد أن ثار على هذه الجماعة الإرهابية التى ظنت إنها ستكون قادرة على إرهاب المصريين وتخويفهم، من أجل تحقيق أغراضها الدنيئة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذكرى 30 يونيو تأتى اليوم وسط إنجازات كبيرة وهامة حققتها مصر في مختلف المجالات، بفضل سياسة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة، الذى أعاد لمصر الأمن والأمان والاستقرار بمحاربته للإرهاب والقضاء عليه، وإقامة المشروعات التنموية الضخمة فى كافة المحافظات بلا استثناء فى الصعيد وسيناء والوجه البحرى والمحافظات الحدودية.

وأشارت إلى أن ما تحقق على أرض مصر في 11 سنوات، خير شاهد على نجاح الثورة التي شارك فيها عشرات الملايين من المصريين، ويؤكد أن مصر على طريقها الصحيح للوصول إلى النهضة الحقيقية.