سقوط 6 أشخاص في هجوم على حانة في ولاية تاباسكو في المكسيك

افادت صحيفة "ميلينيو"، عن "سقوط 6 أشخاص على الأقل في هجوم على حانة في ولاية تاباسكو في المكسيك".

واشارت الى ان "الحادث وقع بعد ظهر يوم الخميس في مدينة سان كارلوس في بلدية ماكوسبانا، حين اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين إحدى الحانات غير القانونية وهاجموا الزبائن المتواجدين هناك".

ولفتت إلى أنه "تم قطع رأس اثنين من القتلى، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".

وأكدت الصحيفة أنه "خلال الأسبوع الماضي تم العثور في نفس المدينة، على ثلاث جثث مقطوعة الرأس ملفوفة بقماش أبيض أمام روضة أطفال".