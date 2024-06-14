افادت صحيفة "ميلينيو"، عن "سقوط 6 أشخاص على الأقل في هجوم على حانة في ولاية تاباسكو في المكسيك".
واشارت الى ان "الحادث وقع بعد ظهر يوم الخميس في مدينة سان كارلوس في بلدية ماكوسبانا، حين اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين إحدى الحانات غير القانونية وهاجموا الزبائن المتواجدين هناك".
ولفتت إلى أنه "تم قطع رأس اثنين من القتلى، فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة".
وأكدت الصحيفة أنه "خلال الأسبوع الماضي تم العثور في نفس المدينة، على ثلاث جثث مقطوعة الرأس ملفوفة بقماش أبيض أمام روضة أطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 6 أشخاص في هجوم على حانة في ولاية تاباسكو في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.