الجيش الاميركي: اصابة بحّار بجروح خطرة في هجوم صاروخي للحوثيين استهدف سفينة شحن

اعلن الجيش الاميركي "اصابة بحّار بجروح خطرة في هجوم بصاروخي كروز أطلقهما الحوثيون اليمنيون على سفينة شحن في خليج عدن".

واشارت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان، الى أن "السفينة فيربينا التي ترفع علم بالاو وتملكها شركة أوكرانيا وتشغّلها شركة بولندية أبلغت عن وقوع "أضرار وحريق على متنها. يواصل الطاقم مكافحة النيران. لقد أصيب أحد البحارة بجروح خطرة"، مضيفة أنّ "القوات الأميركية أخلت الجريح إلى سفينة أخرى لتلقّي العلاج".

وأوضحت أنّ "طائرة من السفينة يو إس إس فيليبين سي (سي جي 58) نفّذت إخلاء طبياً للبحّار المصاب إلى سفينة قوة شريكة قريبة لتلقي الرعاية الطبية".

وحذّرت القيادة العسكرية الأميركية في بيانها من أنّ "هذا السلوك المتهوّر للحوثيين، يهدّد الاستقرار الإقليمي ويعرّض للخطر حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأتى بيان الجيش الأميركي بعيد إعلان وكالة بريطانية للأمن البحري أنّ حريقاً اندلع على متن سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل اليمن.