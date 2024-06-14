اندلاع حريق كبير بالبراجيل في مصر أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق

اندلع حريق كبير في منطقة الزرايب بالبراجيل في مركز أوسيم بمحافظة الجيزةبالبراجيل وسط محاولات الحماية المدنية لإطفائه، وأسفر الحريق عن إصابة عدد من الأشخاص بالاختناق.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد "باندلاع حريق بمنطقة الزرايب في البراجيل، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمجموعة من العشش، وتمت السيطرة عليها، وجار الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف سبب اشتعال الحريق".
واشار موقع "مصراوي"، الى انه "تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني حول الموقع. وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على الحريق، وجار مواصلة أعمال التبريد لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى".
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