أسامة حمدان: حماس تحتاج لموقف واضح من إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار

اعلن القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إأن الحركة "تحتاج لموقف واضح من إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار"، مؤكدا "إن تصرفت واشنطن بإيجابية وليس فقط بعين إسرائيل فيمكن التوصل لاتفاق".

وأكد حمدان خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "حماس بحاجة إلى موقف واضح من إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من غزة، والسماح للفلسطينيين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار ونحن مستعدون للحديث عن صفقة عادلة بشأن تبادل الأسرى".

وأوضح: "ليست لدينا أو لدى أحد أي فكرة حول عدد الرهائن الأحياء، وأي اتفاق لإطلاق سراحهم يجب أن يتضمن ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة". وشدد على ان "على دولة الاحتلال الانسحاب من غزة وترك الفلسطينيين يقررون مستقبلهم بأنفسهم".

وأشار حمدان إلى أن "الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة، وهو خطة إسرائيلية أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة أواخر الشهر الماضي، لا يلبي مطالب الحركة بإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، قال الوسطاء في مصر وقطر إنهم "تلقوا ردا من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بشأن المقترح الذي كانت الحركة قد أعلنت سابقا أنها تنظر "بإيجابية" إليه ورحبت بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن".