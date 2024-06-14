الدفاع الروسية: تدمير 87 مسيرة جوية أوكرانية فوق مناطق روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية 87 مسيّرة جوية اوكرانية فوق مناطق روسية، 70 منها فوق مقاطعة روستوف.

واكدت في بيان انه "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

ووفقا لبيان الوزارة، فقد "اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت طائرتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين من دون طيار فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 طائرات اخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و70 فوق أراضي مقاطعة روستوف، بالإضافة إلى طائرة فوق أراضي جمهورية القرم".