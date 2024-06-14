معلومات عن استشهاد امرأة ثانية في الغارة الإسرائيلية على بلدة جناتا جنوبي لبنان

افادت معلومات صحافية عن استشهاد امرأة ثانية في الغارة الإسرائيلية على بلدة جناتا جنوبي لبنان. ومساء أمس، استشهدت امرأة متأثرة بجروح اصيبت بها جراء الغارة التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي جناتا وديرقاون النهر في قضاء صور . وشهدت اجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً مكثفاً للطائرات العدو الاستطلاعية.

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